Il nome di Spence in ottica Inter ormai non è una sorpresa. In serata Fabrizio Romano fornisce un aggiornamento sulla situazione: il problema potrebbe essere il prezzo del cartellino del giocatore. A partire dalla prossima settimana ogni discussione potrà essere approfondita, visto che il calciatore sarà impegnato ancora nella finale per il terzo posto dei Mondiali. Non basteranno i famosi 25 milioni più bonus: la realtà dei fatti è molto chiara e gli Spurs presto fisseranno il prezzo.