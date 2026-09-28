E' durata 76' Svezia-Polonia per Piotr Zielinski, uscito poco prima del rettilineo finale della partita di Solna che, a quel punto, aveva già dato il suo verdetto: 3-1 il risultato finale per i padroni di casa, per effetto dei gol di Nygren, Ayari e Gyökeres. Inutile il momentaneo pareggio polacco di Szymański verso la fine del primo tempo. L'interista, in campo come titolare con la fascia di capitano al braccio e la numero dieci sulle spalle, era stato ammonito al 58' per un fallo su Bergvall. Nonostante il ko, Zielu si è distinto nel primo tempo per l'accuratezza dei suoi passaggi: 26 su 26 sono arrivati a destinazione. Compreso quello che ha permesso a Nicola Zalewski di servire l'assist per il pareggio.