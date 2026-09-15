Maglia da titolare e gol contro l'Udinese. Francesco Pio Esposito è tornato alla grande e ha sfruttato al meglio la chance concessa da Chivu dopo la panchina a Madrid contro il Real. Partito titolare al fianco di Thuram, Esposito ha fatto più fatica del solito, ma nella ripresa ha trovato la via del gol siglando il 4-2 dopo un'invenzione di Zielinski. E l'attaccante nerazzurro ha voluto caricare l'ambiente anche sui social: