Soddisfazione non solo per Pio Esposito ma anche per un altro interista, Alessandro Bastoni, che ai microfoni Rai commenta il suo ritorno con gol: "Era inevitabile ripensare a quella notte in Bosnia, sarò in debito con tutti gli italiani per i prossimi 4 anni, speriamo di recuperare presto. Ho sempre scelto di uscire a testa alta dalle difficoltà, so cosa valgo, con l'aiuto di tutti i compagni stiamo provando a riportare l'Italia dove merita. Abbiamo toccato il pinto più baso, lo sappiamo, siamo un gruppo nuovo, giovane, c'è voglia di rifarci e ripartire. Chiedo solo un po' di equilibrio e pazienza e se c'è qualcuno da attaccare prendetevela con noi più esperti, ci sono tanti ragazzi bravi e giovani con voglia di rifarsi. Penso sia un discorso mentale, non è facile in Italia convivere con i social, le chiacchiere esterne, se ne sentono di tutti i colori per questo noi esperti ci prendiamo le nostre resposabilità e abbiamo le spalle larghe, i giovani lasciamoli stare che saranno una bella risorsa.

Le nostre caratteristiche sono queste, siamo giovani, abbiamo qualità, sappiamo soffrire tutti insieme, non bisogna esaltarsi perchè anche l'anno scorso abbiamo avuto giornate positive poi sappiamo cosa è successo, ci vuole equilibrio ma ogni tanto è anche giusto essere felici, sorridere e star su".