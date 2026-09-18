Nel giorno del suo 50esimo compleanno, l'Inter ha voluto omaggiare Ronaldo con un contenuto realizzato direttamente ad Appiano Gentile, coinvolgendo come ormai è prassi al loro ingrasso in campo per l'allenamento i giocatori dell'Inter. A ognuno di loro è stato chiesto un aggettivo per descrivere il campione brasiliano e ovviamente tutti, ma proprio tutti, hanno usato lo stesso...
Hanno ragione i nostri nerazzurri pic.twitter.com/2KwfPD9cOy— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 18, 2026
Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 12:50
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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