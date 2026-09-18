Nel giorno del suo 50esimo compleanno, l'Inter ha voluto omaggiare Ronaldo con un contenuto realizzato direttamente ad Appiano Gentile, coinvolgendo come ormai è prassi al loro ingrasso in campo per l'allenamento i giocatori dell'Inter. A ognuno di loro è stato chiesto un aggettivo per descrivere il campione brasiliano e ovviamente tutti, ma proprio tutti, hanno usato lo stesso...

Hanno ragione i nostri nerazzurri pic.twitter.com/2KwfPD9cOy — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 18, 2026