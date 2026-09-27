Attraverso i propri social, il difensore nerazzurro Manuel Akanji ha commentato così la vittoria ottenuta ieri dalla sua Svizzera contro la Macedonia. 3-0 il risultato finale: “Tre gol, tre punti, una squadra. Un buon inizio in Nations League”, le parole del calciatore. L'interista ha giocato per tutti i 90'.

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 11:44
Autore: Ludovica Ferrante
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