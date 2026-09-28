Dopo la vittoria in Turchia per 1-4 ha parlato ai microfoni di Sky Sport il CT dell'Italia Roberto Mancini. Ha iniziato: "Sono soddisfatto. L'Italia ha giocato bene, veramente bene, su un campo pesantissimo e non semplice. Hanno fatto delle cose belle, sono felice per loro perché se lo meritano".

Come valuta il debutto di Esposito? Cosa aveva chiesto agli attaccanti?

"Quello che si è visto, di partire larghi. A Sebastiano di rimanere largo a sinistra e a Raspadori di venire a giocare dietro a Pio, con l'attacco di Kayode a destra, perché li avremmo messi in difficoltà così. Il primo tempo è stato tutto così, benissimo, nel secondo c'è stata una reazione normale della Turchia, su un campo insidioso abbiamo avuto più difficoltà".

E la prestazione di Kayode?

"E' stato bravo, al debutto, non era semplice. Quindi bravo, al di là del gol".

Cosa la rende più orgoglioso e cosa porterà in Francia?

"Nulla. Questa vittoria equivale alla sconfitta contro il Belgio, non conta nulla. Quello che conta è che i ragazzi hanno capito che possono fare delle buone cose. La strada è lunga, adesso dobbiamo recuperare le forze perché venerdì non sarà semplice".

Cosa vi siete detti con Malagò?

"No, nulla. Spero sia felice, solo questo".