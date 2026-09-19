C'è anche Sebastian Frey tra le personalità del mondo calcistico che hanno ricordato Sandro Mazzola. L'ex portiere di Inter e Fiorentina ha infatti voluto ricordare il leggendario attaccante interista con un post sul proprio profilo Instagram, attribuendogli il merito per l'approdo del portiere francese in maglia nerazzurra. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 21:39
Autore: Carlo Gamba
vedi letture