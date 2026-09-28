Roberto Mancini è soddisfatto a fine partita ai microfoni della Rai: "Giocavamo su un campo dove piove da un giorno, era normale avere difficoltà come normale la loro reazione nel secondo tempo. La menzione è per tutti, grande partita di tutti, Raspadori ha avuto un problema e lo abbiamo tolto per precauzione. La squadra ha giocato alta, bene, tenuto bene palla. Questa era una partita difficile ora speriamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora penseremo a Parigi. I debuttanti hanno fatto bene per essere la prima, complimenti a loro".