Roberto Mancini è soddisfatto a fine partita ai microfoni della Rai: "Giocavamo su un campo dove piove da un giorno, era normale avere difficoltà come normale la loro reazione nel secondo tempo. La menzione è per tutti, grande partita di tutti, Raspadori ha avuto un problema e lo abbiamo tolto per precauzione. La squadra ha giocato alta, bene, tenuto bene palla. Questa era una partita difficile ora speriamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora penseremo a Parigi. I debuttanti hanno fatto bene per essere la prima, complimenti a loro".

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 22:45
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.