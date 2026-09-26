La tanto temuta pausa Nazionali ha obbligato il calcio italiano e non solo ad un "fastidioso" stop di tre settimane dalle attività delle squadre per club. Fronte nostrano, questo stop significa dover attendere il mese di ottobre per tornare ad assistere agli incontri di Serie A. In questo senso, l'Inter ha voluto ironizzare sul momento di magra attraverso un post sui propri canali social ritraente Lautaro Martinez e Yann Bisseck intenti ad "affliggersi" a causa della mancanza del tanto amato matchday.