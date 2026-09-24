Martedì 22 settembre, Hakan Çalhanoğlu, Benjamin Pavard e Angelica Montaperto hanno rappresentato l’Inter sul palco di 'Vogue World', andato in scena nella splendida cornice della Galleria Vittorio Emanuele II, nel giorno di apertura della 'Milano Fashion Week'. I tre hanno sfilato portando in passerella le maglie gara della stagione, creando un unicum che unisce calcio, moda e design, il tutto sotto gli occhi di Katherine Ralph, membro del consiglio di amministrazione di FC Internazionale Milano in rappresentanza di Oaktree e del Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta.

Dopo l'evento, il difensore francese ha parlato così di questa esperienza particolare: "Sono stato orgoglioso di aver rappresentato l'Inter a 'Vogue World Milan'. E' stata una serata indimenticabile all'insegna della moda, della tradizione e della città che chiamiamo casa", ha scritto Benji su Instagram.