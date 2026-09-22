Marco Materazzi ha voluto fare gli auguri di buon compleanno a Ronaldo anche pubblicamente, nel giorno in cui l'ex attaccante brasiliano spegne 50 candeline. "Ronie, con te ho condiviso lo spogliatoio, il campo e tanti momenti che non posso dimenticare per il resto della mia vita - ha scritto Matrix su Instagram -. Per me sei stato prima di tutto un compagno, un amico e un Fenomeno vero... …anche da avversario! Buon compleanno G.O.A.T.".