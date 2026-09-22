Marco Materazzi ha voluto fare gli auguri di buon compleanno a Ronaldo anche pubblicamente, nel giorno in cui l'ex attaccante brasiliano spegne 50 candeline. "Ronie, con te ho condiviso lo spogliatoio, il campo e tanti momenti che non posso dimenticare per il resto della mia vita - ha scritto Matrix su Instagram -. Per me sei stato prima di tutto un compagno, un amico e un Fenomeno vero...  …anche da avversario! Buon compleanno G.O.A.T.". 

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 20:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.