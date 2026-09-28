Il gol segnato nel finale da Michael Olise, con cui la Francia ha espugnato il campo del Belgio, ha fatto impazzire di gioia Zinedine Zidane: "L'ho visto partire in dribbling e mi sono detto: 'Segnerà'. Ero totalmente coinvolto con lui", ha ammesso il ct dei Bleus a TF1 spiegando la sua esultanza.

"Stasera siamo stati bravissimi in ogni aspetto, anche nel pressing - l'analisi di Zizou -. Abbiamo messo in campo le nostre idee contro un'ottima squadra come il Belgio. Abbiamo tenuto bene, siamo stati coraggiosi, non abbiamo avuto paura di spingerci nella metà campo avversaria: questa è la cose che mi piace. La cosa fantastica è che tutti sono coinvolti nel progetto; è proprio quello che amiamo".

C'è una formazione tipo?

"Siamo tutti coinvolti. Ciò che mi piace di questa squadra è che tutti si sentono partecipi. Non voglio convocare giocatori che pensano già di non giocare. Poi sta a me fare le scelte, ma tutti devono farsi trovare pronti".

Non vedi l'ora di giocare la prossima partita contro l'Italia?

No, perché abbiamo bisogno di riposare. In questo momento, la mia priorità è che i giocatori recuperino le energie e si prendano un po' di tempo per sé. Torneremo alla base, a Clairefontaine. Ogni cosa a suo tempo".