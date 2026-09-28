Sesto gol in undici presenze con la Nazionale italiana per Francesco Pio Esposito, che dopo il 4-1 degli azzurri in Turchia parla così a Sky Sport: "E' un'emozione incredibile indossare questa maglia, ho fatto tutta la trafila delle giovanili. Sono molto legato a questa maglia, sono contento che sta andando bene".

Offrirai una cena a Tonali per il gol?

"Dovrei offrirla al palo (ride, ndr)".

L'emozione di giocare con tuo fratello Sebastiano.

"Da fratello ce la siamo goduta al massimo, ho cercato di non sovraccaricarlo di emozioni perché era la sua prima volta. Ci siamo divertiti, sono contento per lui. Il mister ci ha chiesto di divertirci. l'abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo. E' venuto tutto molto bene".

La maglia di tuo fratello la prendi tu?

"No, quella del debutto si tiene. Poi vediamo".

A chi dedichi il gol?

"A mia nonna, ci tenevo a dedicarglielo col Belgio ma non ci sono riuscito".