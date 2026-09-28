"Volevo il gol con la Nazionale perché non segnavo da tanto tempo con la maglia azzurra. Serviva una risposta concreta dopo venerdì. Era il modo giusto per ripartire e rilanciare un nuovo corso che spero dia tante soddisfazioni al popolo italiano". Così Davide Frattesi, a Sky Sport, dopo Turchia-Italia 1-4.

Grande inizio di stagione.

"Ho tanta voglia. Se sono decisivo qui è perché lo sono stato nel club. Volevo giocare con continuità, era il mio obiiettivo ques'anno. Non credevo che sarei partito così bene, ma ero parecchio motivato dopo l'ultimo anno Ho il fuoco dentro, me lo porto dentro per un po'".

Vuoi mandare un messaggio a Mancini?

"No, so che i suoi consigli non sono mai casuali. Speriamo me ne dia altri come stasera, mi ha detto 'occhio alle ribattute'".

Sebastiano Esposito era emozionato?

"Chiatamente sì, ma ha dimostrato in campo che queste partite può farle".