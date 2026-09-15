La prima volta da titolare a San Siro al centro della difesa dell'Inter. Nonostante l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco nella ripresa, John Stones sui social ha voluto celebrare la vittoria casalinga contro l'Udinese e la reazione della squadra nerazzurra dopo essere andata sotto sul risultato di 2-0.

Stones dovrebbe saltare la sfida contro la Roma, al pari di Calhanoglu, in programma sabato pomeriggio all'Olimpico. Chivu dovrebbe riaverlo a disposizione dopo la sosta. Per ora è tempo di esultare.

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 16:23
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.