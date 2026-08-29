E' in partenza in questi minuti l'Inter, destinazione Cagliari dove domani sera affronterà la squdra rossoblu per la seconda giornata di serie A. Dai propri profili social la società ha mostrato i calciatori salire sull'aereo che li porterà sull'isola.

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 16:50
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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