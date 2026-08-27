Lautaro Martinez punta sul Porto, Pepo Martinez sul Villarreal, Carlos Augusto e Marcus Thuram sul Real Madrid, Luis Henrique sul Barcellona, Raffaele Di Gennaro sull'Arsenal. Poi Pio Esposito e Ivan Provedel, forse con voglia di rivalsa, 'chiamano' il Bodo/Glimt. Scheda bianca invece per John Stones e Aleksandar Stankovic. Questo l'esito del rapido sondaggio proposto dall'Inter sui propri social sull'avversario che arriverà dall'urna di Monte Carlo stasera. A seguire le immagini.

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 11:43
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.