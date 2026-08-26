Curtis Jones ha iniziato ufficialmente la sua avventura all’Inter. Il centrocampista inglese, arrivato dal Liverpool, ha svolto ieri il primo allenamento in gruppo con i nuovi compagni ad Appiano Gentile, candidandosi anche per una possibile convocazione in vista della trasferta contro il Cagliari.

Intesa già con Calha

Il suo ingresso nel gruppo nerazzurro non è passato inosservato neppure sui social. Jones ha pubblicato alcuni scatti del primo allenamento e tra i commenti è arrivato anche quello di Hakan Calhanoglu. L'inglese ha risposto taggando il nuovo compagno definendolo "My guy”. Commento accompagnato dall’emoji delle dita incrociate.

Un piccolo messaggio social, dunque, che testimonia un'intesa già tra il centrocampista turco e il centrocampista inglese. In attesa di vederli insieme sul rettangolo verde di gioco.