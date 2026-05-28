La collezione ora è al completo. La Coppa dello scudetto e la Coppa Italia, dopo un lungo giro da San Siro fino in Duomo, passando per alcune vie di Milano fino ad arrivare alla Pinetina, sono arrivate nella 'Trophy Room' della sede dell'Inter, in Viale della Liberazione, a Milano. Occupando due posti speciali davanti alle tre Coppe UEFA e alla Champions League vinta nel 2010, come si può apprezzare dal video pubblicato sui canali social del club.

I nostri trofei sono arrivati a casa pic.twitter.com/f3Uh8Oy0In — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 28, 2026