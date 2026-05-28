La collezione ora è al completo. La Coppa dello scudetto e la Coppa Italia, dopo un lungo giro da San Siro fino in Duomo, passando per alcune vie di Milano fino ad arrivare alla Pinetina, sono arrivate nella 'Trophy Room' della sede dell'Inter, in Viale della Liberazione, a Milano. Occupando due posti speciali davanti alle tre Coppe UEFA e alla Champions League vinta nel 2010, come si può apprezzare dal video pubblicato sui canali social del club. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 28 maggio 2026 alle 12:25
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.