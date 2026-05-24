Esaltazione o bonaria presa in giro? Fa sicuramente sorridere il reel postato dall'Inter sul proprio profilo Instagram nel quale Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, nel corso di un allenamento ad Appiano Gentile, cominciano a commentare il premio di miglior giocatore della Serie A 2025-2026 al compagno di squadra Federico Dimarco. Lasciandosi andare ad una discettazione che ha un che di filosofico: "Cioé, non è stato il migliore attaccante come Lautaro Martinez, è stato il migliore di tutti. Cioè, nessuno ha fatto quello che ha fatto lui nella storia della Serie A", affermano i due. Si fa fatica a capire dove scorra la linea sottile tra il serio e il faceto nella discussione animata dal difensore e dal centrocampista nerazzurro, di certo l'effetto è alquanto esilarante...