Nella sera italiana del 14 giugno, all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, inizierà il cammino al Mondiale 2026 della Nazionale dei Paesi Bassi, che sfideranno il Giappone. Gli Orange riprenderanno il filo della competizione che si era interotto ai quarti di finale nell'edizione del 2022, in Qatar, quando dovettero arrendersi dopo i tiri di rigore all'Argentina, che poi si sarebbe laureata regina del pianeta.

In campo, quella sera, c'era pure Denzel Dumfries, peraltro espulso proprio durante la lotteria dagli undici metri, che assieme ai compagni avrà la possibilità di riscattare quella enorme delusione. "Ogni Coppa del Mondo inizia con un sogno", ha scritto il laterale dell'Inter su Instagram, poche ore dopo l'ufficializzazione dei 26 convocati del ct Ronald Koeman. 

Per la cronaca, Dumfries sarà l'unico giocatore olandese a rappresentare l'Inter al Mondiale: Stefan de Vrij è rimasto a casa, complice l'infortunio rimediato nell'ultima partita stagionale col Bologna. Un problema fisico che, a detta del selezionatore, necessitava di 14 giorni per essere risolto.  

Sezione: Inter Social Club / Data: Mer 27 maggio 2026 alle 22:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.