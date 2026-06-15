La Gazzetta dello Sport individua oggi quattro motivi per i quali l'Inter sarà ancora in prima fila anche in vista del prossimo campionato di Serie A, nel quale Lautaro Martinez e compagni partiranno con l'obiettivo di difendere lo Scudetto cucito sulle maglie.

Chivu e l'Inter, quattro motivi che mantengono i nerazzurri in prima fila

Il primo motivo è l'assenza dell'Italia dai Mondiali. Un dolore, certo, ma anche una possibilità da sfruttare considerando che Chivu ha solo sei nazionali negli Stati Uniti: Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Akanji, Sucic e Bonny. Il resto del gruppo comincerà a metà luglio a lavorare fin da subito agli ordini dello staff tecnico, in particolare il blocco azzurro, che contiene diversi elementi chiave. Il secondo motivo è che buona parte delle rivali stanno rivoluzionando un po' tutto, dai quadri tecnici alle rose. Il Milan sta ancora cercando allenatore e ds, il Napoli cambierà allenatore, la Juventus no ma ha un nuovo ad e costruirà una rosa diversa. Solo Roma e Como partiranno effettivamente nel segno della continuità, come l'Inter.

Il terzo motivo è che, rispetto allo scorso anno, non ci sarà il Mondiale per club, competizione che porta tanti soldi ma anche peso sulle gambe. La squadra andrà a Hong Kong e poi in Australia, ma saranno solo test estivi, per quanto prestigiosi contro Milan, Juventus e Manchester City. Quarto e ultimo motivo, Chivu si è messo da subito a studiare la sua nuova Inter e avrà un peso maggiore nel poter creare una squadra a sua immagine e somiglianza. La volontà è quella di accogliere presto nuovi elementi importanti in rosa.