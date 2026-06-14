Oltre ad aver parlato ai giornalisti presenti nella zona mista dello stadio di San Francisco, Manuel Akanji ha commentato il sorprendente pareggio ottenuto contro il Qatar nella prima gara del girone della Nati ai microfoni della SRF: "È tutta colpa nostra. Abbiamo commesso molti errori tecnici e anche il caldo ha avuto un ruolo. Ma una partita del genere va semplicemente chiusa in anticipo. Il problema di oggi è stata la mancanza di efficienza. Non credo che avremmo potuto creare più occasioni: ne abbiamo avute tante, e anche molto buone. Alla fine stiamo giocando un Mondiale e, se concedi all'avversario 94 minuti per rientrare in partita, prima o poi succede. Possiamo prendercela solo con noi stessi".