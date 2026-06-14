Usando il titolo di una delle più belle canzoni di David Bowie, Lega Serie A celebra i suoi Absolute Beginners, ovvero i ragazzi giovanissimi che hanno saputo consacrarsi a leader tecnici e carismatici nelle loro squadre, a suon di prestazioni di qualità e personalità. Uno di questi, manco a dirlo, è Francesco Pio Esposito, l'attaccante rivelazione della stagione dell'Inter di Cristian Chivu. "Fisicità, senso del gol e una maturità sorprendente per la sua età hanno fatto del centravanti italiano uno dei profili più interessanti del panorama nazionale; in area di rigore si è distinto per freddezza e istinto, qualità che gli hanno permesso di incidere con continuità nel corso della stagione, e di firmare anche partite dal peso specifico enorme, come Inter-Juventus. Ma è soprattutto la naturalezza con cui ha saputo adattarsi ai ritmi e alle difficoltà della massima serie ad aver impressionato addetti ai lavori e tifosi. Non chiamatelo rookie", si legge.

Il ragazzo più veloce della Serie A

Un altro capitolo è dedicato al grande sogno dell'Inter per l'estate, vale a dire Marco Palestra: "Velocità, intraprendenza e voglia di incidere. Marco Palestra ha saputo conquistare spazio grazie a un approccio coraggioso e verticale al gioco. Esordiente in Serie A Enilive lo scorso anno con l’Atalanta, Palestra ha vissuto a Cagliari la stagione della consacrazione. Ha chiuso la stagione al terzo posto per dribbling tentati, con 118 iniziative individuali e una media di 3,2 a gara. A certificare la sua pericolosità ci sono anche i 109 falli subiti, il dato più alto dell'intera Serie A Enilive. Il tutto a una velocità siderale, 27,96 km/h di media, che gli è valsa il Frecciarossa Speed Award 2025/26".