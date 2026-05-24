Una serata da ricordare per Luka Topalovic, protagonista nel finale del 3-3 tra Bologna e Inter. Il classe 2006 ha infatti firmato il suo primo assist in Serie A, entrando nel tabellino della gara con una giocata decisiva.

L’assist per il pareggio di Diouf

Subentrato nei minuti finali, il centrocampista sloveno ha cambiato il ritmo dell’azione che ha portato al gol del definitivo 3-3 di Andy Diouf, con un filtrante preciso che ha tagliato la difesa avversaria. Un impatto immediato che conferma le qualità già mostrate in Serie C con la formazione Under 23 dell’Inter.

Il messaggio social: “Orgoglioso di questa maglia”

Il giorno successivo, Topalovic ha voluto celebrare il traguardo sui social: "Sono molto felice del mio primo assist in Serie A con questi colori speciali. Contento e orgoglioso di dare il mio contributo per questa maglia. Sempre Forza Inter!".

Thuram lo “promuove”

Tra i primi a commentare il post anche Marcus Thuram, che ha scherzato ma allo stesso tempo riconosciuto il talento del giovane compagno: “Ho bisogno anche io di assist come questo!”. Pronta la risposta del giovane sloveno: “Affare fatto”.