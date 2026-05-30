Il Paris Saint-Germain ha vinto oggi la seconda Champions League consecutiva dopo quella dello scorso anno ai danni dell’Inter. Proprio il club nerazzurro si è voluto congratulare oggi con il club francese dopo il trionfo ai rigori contro l’Arsenal: “Congratulazioni al PSG per la vittoria in Champions League”, si legge sui social nerazzurri.

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 30 maggio 2026 alle 22:15
Autore: Ludovica Ferrante
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