Dopo il trionfo di ieri sera al Manuzzi con l'Inter Under 18 di Simone Fautario, per il difensore classe 2008 Cristian Breda sta per arrivare un altro premio. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, pianifica di blindare con un contratto da professionista fino al 2029 il giovane centrale, protagonista sotto età quest’anno anche con la Primavera di Benito Carbone, sia in campionato che in Youth League.

Sezione: Focus / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 23:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.