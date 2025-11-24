"Sono contenta di aver aiutato la squadra con i due gol", ha detto Tessa Wullaert ai canali ufficiali dell'Inter dopo la vittoria di ieri ottenuta dall'Inter Women contro la Lazio, match sottoscritto dalla belga che a Inter TV ha espresso tutta la gioia per le reti segnate servite a ipotecare il successo.

"Penso che abbiamo meritato questa vittoria, abbiamo lottato e messo tutto in campo. Siamo molto felici di questo risultato e di questi tre punti. La stagione è lunga, abbiamo tante partite davanti e il percorso è giusto" ha concluso.