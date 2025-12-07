Herrietta Csiszar molto soddisfatta dopo la vittoria nettissima dell'Inter Women contro il Genoa. Di seguito le sue parole: “È la terza gara consecutiva considerando anche la partita con l’Hacken che non subiamo gol e abbiamo ottenuto due vittorie. Credo che abbiamo mostrato il nostro valore attraverso le prestazioni. Sono felice per il successo contro la Lazio e ora anche per quello di oggi contro il Genoa. Contro la Lazio avevamo fatto una grande prestazione e finalmente avevamo ritrovato la vittoria: questo è stato il punto chiave. Abbiamo preparato bene la gara contro il Genoa, con buone sensazioni, e sono molto felice che siamo riuscite a vincere ancora".

Ancora Csiszar: "Abbiamo segnato cinque gol e mantenuto la porta inviolata di nuovo: il modo migliore per continuare. Penso che durante la stagione abbiamo mostrato grandi prestazioni, anche se non siamo riuscite a vincere tutte le partite come avremmo voluto e siamo uscite dall’Europa. Ora tutta la nostra concentrazione è sul campionato. Adesso pensiamo al Milan, poi ci concentreremo sulla Coppa Italia".