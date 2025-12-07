L'Inter Women ritrova il successo in Serie A con un'affermazione prorompente: le nerazzurre vincono 5-0 contro il Genoa. Sin dai primi minuti l'Inter mette le cose in chiaro con la rete di Wullaert che sblocca la contesa. Al 12' raddoppia Csiszar e alla fine del primo tempo arriva il tris di Tomasevic. Nella ripresa ci pensa Milinkovic a siglare il poker e la doppietta di Wullaert porta sul 5-0 una contesa mai in discussione. Secondo successo consecutivo per le nerazzurre.
Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 07 dicembre 2025 alle 14:45
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - Inter Femminile
L'Inter Women ospita il Genoa, Piovani conferma il 3-4-2-1 con Wullaert unica punta. Le formazioni ufficiali
Inter Women, Runarsdottir: "Molto orgogliosa della squadra, ci siamo risollevate dopo un periodo difficile"
Piovani: "Vittoria con la Lazio che dà morale dopo le prestazioni in cui ci è mancato solo il risultato"
Altre notizie
Domenica 07 dic
- 17:10 Aggressione e posizione, Inter complementare contro il Como. Borghi: "Prestazione strepitosa"
- 16:55 Seconda sconfitta consecutiva per la Roma: Gaetano rilancia il Cagliari, espulso Celik a inizio ripresa
- 16:40 Angolo Tattico di Inter-Como - Bastoni secondo regista, Akanji si stacca, Nico Paz è ingabbiato: le chiavi
- 16:26 Cosmi: "All'Inter c'è un bel gruppo, gli abbracci a Luis Henrique la prova. Fabregas ha esagerato"
- 16:11 Costacurta analizza la vittoria schiacciante dell'Inter: "Ha dato una lezione alla miglior difesa della A"
- 15:58 Liverpool, Slot: "Concediamo poco ma quando succede prendiamo gol. Questi ragazzi però lottano"
- 15:43 Galante: "C'è stata solo l'Inter in campo. Incredibile criticare Lautaro, lui è un leader"
- 15:29 Carboni, valutazioni in corso per Genoa e Inter. Romano: "Possibile ritorno alla base, anche se..."
- 15:14 Roma, Gasperini inquadra la classifica: "Campionato molto equilibrato. Cagliari? Campo ostico per tutti"
- 15:00 Arzignano Valchiampo-Inter U23, le pagelle - Re Cecconi in crescita, Topalovic dà qualità, Cocchi spento
- 14:45 Inter Women, pokerissimo al Genoa e seconda vittoria consecutiva in campionato
- 14:32 La Cremonese non si ferma e timbra la seconda vittoria di fila: 2-0 al Lecce, decisive le reti di Bonazzoli e Sanabria
- 14:17 Liverpool in allarme, Szoboszlai: "Non so nemmeno dove siamo in classifica. Servono soluzioni"
- 14:10 L'Inter U23 non va oltre il pareggio ad Arzignano, nonostante l'uomo in più: finisce 1-1, Mattioli risponde a Spinaccé
- 14:03 CdS - Lautaro spiana la strada all'Inter e trova il suo 30esimo strike. Ma il merito è di Luis Henrique
- 13:48 Chivu a Radio RAI: "Il Como non perdeva da 11 partite, abbiamo fatto una gara di agonismo e qualità"
- 13:34 TS - La ThuLa schianta il Como: ieri a San Siro la miglior Inter della stagione
- 13:20 Carlos Augusto: "Il poker al Como è un messaggio anche per noi. Luis Henrique è un fratello, contento per lui e Diouf"
- 13:06 CdS - Poker dell'Inter sul Como: Chivu avrebbe voluto far meglio, Fabregas non vede differenze
- 12:51 La Repubblica - Ora Chivu è davvero l'allenatore dell'Inter. Nello scambio con Fabregas il sollievo della dirigenza
- 12:37 Allegri: "Scudetto, Inter e Napoli le più attrezzate. Fabregas preferisce perdere 4-0 che difendere? Non giudico"
- 12:22 TS - Portieri del futuro, quanti intrecci tra Inter e Milan: da Caprile a Suzuki, tutti i nomi
- 12:07 L'Inter Women ospita il Genoa, Piovani conferma il 3-4-2-1 con Wullaert unica punta. Le formazioni ufficiali
- 11:53 Altafini sicuro: "Frattesi l'ideale per la Juventus. È forte ma all'Inter ha poco spazio"
- 11:39 GdS - Lautaro-Calhanoglu, cooperativa del gol nerazzurra che domina la classifica dei cannonieri di Serie A
- 11:25 Il Sole 24 Ore - Club europei, divari economici e sportivi in aumento: l'Inter è un'eccezione in mezzo ai colossi
- 11:10 GdS - La ThuLa sbriciola il Como. Centotré giorni e un nuovo inizio, proprio quando viene il bello
- 10:56 Corsera - La dolce vendetta di Chivu: scacco matto a Fabregas, il romeno scaccia via i rimpianti di chi voleva lo spagnolo
- 10:42 Inter-Liverpool, scelto l'orario della conferenza stampa di Chivu. Tutte le attività della vigilia di Champions League
- 10:28 Champions League, Inter-Liverpool affidata al tedesco Zwayer. In sala VAR i connazionali Storks e Dingert
- 10:14 Calvarese: "Diego Carlos-Lautaro, Di Bello ha fatto bene ad ammonire il difensore del Como. Ecco perché"
- 10:00 Pagelle TS - Calhanoglu e Thuram i migliori, Luis Henrique convince e strappa il 7. Chivu premiato con un 8
- 09:45 Moviola CdS - A livello disciplinare Di Bello lascia perplessità: manca un giallo a Calha. Diego Carlos, che rischi!
- 09:30 Moviola GdS - A Calha manca un giallo, D. Carlos da arancione. Perrone ammonito senza senso
- 09:15 CdS - Poker finale troppo severo. Ma col Como è stata una vera prova di forza dell'Inter
- 09:00 Pagelle CdS - Barella, Calhanoglu e Lautaro trio meraviglia. Ma i migliori sono Chivu e Thuram
- 08:45 Pagelle GdS - Sommer unica insufficienza dell'Inter. Contro il Como il migliore è Chivu
- 08:30 GdS - Un'Inter quasi perfetta distrugge il Como: quando vuole, è la più forte di tutti. Ecco la sfida di Chivu
- 08:15 Sant'Ambroeus sotto il segno del 30. L'Inter ne fa 4 al Como e si prende momentaneamente il primo posto
- 00:00 E invece… non gli resta che imparare
Sabato 06 dic
- 23:46 Atalanta, Palladino duro: "Prestazione moscia. Responsabilità mia, chiediamo scusa ai tifosi"
- 23:31 Atalanta, Zalewski: "Siamo entrati scarichi, forse abbiamo sottovalutato la partita. Col Chelsea sarà diverso"
- 23:16 Lautaro esulta e porta il conto sui social: "164". C'è sempre Boninsegna nel mirino
- 23:01 Salah shock a tre giorni dall'Inter: "Mi sento abbandonato dal club. Qualcuno non mi vuole al Liverpool"
- 22:47 Serie A, prima vittoria stagionale per il Verona: al Bentegodi l'Atalanta crolla 3-1
- 22:33 Il Como diventa la 30esima vittima in Serie A di Lautaro: è record in Europa dal suo arrivo all'Inter
- 22:18 Hernanes: "Il Como si è sopravvalutato, l'Inter ha sentito l'odore del sangue"
- 22:05 Como, Suwarso dopo il ko con l'Inter: "Notte amara, fa male. Ma il nostro spirito non si piega"
- 21:50 Il Liverpool butta via la vittoria sul campo del Leeds: il 3-3 beffardo arriva al 96'
- 21:35 Como, Fabregas a Rai Radio 1: "Preferisco stare zitto. Tra social e risultatismo, sembra che dica cazzate"
- 21:21 Inter-Como, la moviola - Di Bello fa confusione con i cartellini gialli. Tris di Dimarco: annullamento corretto
- 21:07 Akanji in conferenza: "Bella partita, con il Liverpool la spinta dei tifosi sarà un vantaggio per noi"
- 21:07 videoInter-Como 4-0, Tramontana: "Luis Henrique bravo in difesa e in attacco. Chivu è stato perfetto"
- 21:02 Como, Vojvoda in conferenza: "Inter fortissima, penso che questa sconfitta farà più bene che male"
- 20:59 Akanji a ITV: "Partita perfetta? No, si può sempre migliorare. Bello sfidare di nuovo il Liverpool"
- 20:55 Chivu in conferenza: "Non cerco reputazione, a me interessa l'Inter. Il gol che mi ha reso più felice? Il terzo"
- 20:49 Akanji a DAZN: "Chivu sta molto vicino ai giocatori. Io sempre presente in Serie A? In Inghilterra mi dicevano che ho una qualità"
- 20:45 Como, Fabregas in conferenza: "Con Lautaro e Thuram la vittoria è sempre più vicina. Preferisco perdere e..."
- 20:42 Chivu a ITV: "Mi è piaciuto il coraggio della squadra. Primo gol? Quando c'è pressione, dico sempre ai ragazzi di andare in verticale"
- 20:40 Chivu a DAZN: "Partita vera, ma si poteva fare molto meglio. Sfida con Fabregas? Solo titoli per i giornali"
- 20:29 Como, Fabregas a DAZN: "Thuram e Lautaro mondiali, calcisticamente non ho visto una grandissima differenza tra noi e l'Inter"
- 20:20 Carlos Augusto a DAZN: "Mi trovo bene a destra, faccio del mio meglio per i compagni"
- 20:19 Lautaro Player of the Match a DAZN: "Abbiamo dimostrato la nostra forza. Le critiche? Ho imparato a gestirle"
- 20:10 Inter-Como, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:08 Inter-Como, le pagelle - Luis Henrique si accende, Zielinski in sicurezza. Lautaro liberato dal recinto
- 20:01 Chivu boccia Fabregas all'esame da big: l'Inter annichilisce il Como con un 4-0 che vale il primato solitario
- 19:58 Inter-Como, Triplice Fischio - Poker devastante: nerazzurri affamati e massima espressione dell'identità di Chivu
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-COMO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 19:05 Luis Henrique prima del secondo tempo: "Chivu e i compagni mi danno forza. Assist? Ho aiutato la squadra"
- 18:58 Inter-Como, è quasi sold out: oltre 75 mila spettatori con ampia presenza ospite