L'Inter Women ritrova il successo in Serie A con un'affermazione prorompente: le nerazzurre vincono 5-0 contro il Genoa. Sin dai primi minuti l'Inter mette le cose in chiaro con la rete di Wullaert che sblocca la contesa. Al 12' raddoppia Csiszar e alla fine del primo tempo arriva il tris di Tomasevic. Nella ripresa ci pensa Milinkovic a siglare il poker e la doppietta di Wullaert porta sul 5-0 una contesa mai in discussione. Secondo successo consecutivo per le nerazzurre.

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 07 dicembre 2025 alle 14:45
Autore: Niccolò Anfosso
