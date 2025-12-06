Nikée Diana Van Dijk, attaccante classe 2003 dell'Inter Women intervistata oggi dal MatchDay Programme del club nerazzurro nel numero dedicato a Inter-Como: "La forza di questo gruppo è l'energia e lo spirito di squadra, ci supportiamo molto sia in allenamento che in partita - sottolinea l'olandese -. Vogliamo sempre dare il massimo in campo e lavoriamo insieme per raggiungere i nostri obiettivi".