Ivana Andres prosegue la sua avventura con l'Inter almeno per un'altra stagione. Attraverso il proprio profilo social, la Unik Team, sua agenzia di procura, ha annunciato infatti il prolungamento del contratto col club nerazzurro fino al 2027. Inter che ha ridato una seconda giovinezza all'esperta iberica, che lo scorso anno è stata proclamata miglior difensore del campionato, guadagnandosi un posto nella Squadra dell'Anno e contribuendo alla qualificazione della squadra per il primo turno della Women's Champions League.