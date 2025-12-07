L'Inter Women conquista tre punti fondamentali sbarazzandosi con agilità del Genoa. Nel post-partita ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri Maša Tomašević: “Per noi è una vittoria molto importante, perché veniamo da un periodo un po’ difficile e tre punti per noi hanno un grande valore. Spero che continueremo su questa strada. Sono molto felice. Prima di tutto perché posso giocare per una squadra come l’Inter, poi vengono tutte le altre cose. Per me è solo l’inizio, ora bisogna andare avanti e continuare così. Mi aspetto un derby difficile, perché anche il Milan ha vinto l’ultima gara. Sarà un derby molto bello".