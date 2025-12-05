"Sono molto orgogliosa della squadra per essere riuscite e risollevarci dopo un periodo così difficile" dice Cecilia Runarsdottir ai microfoni di Inter TV a qualche giorno di distanza dal convincente 2-0 di domenica scorsa che ha permesso all'Inter Women di esultare contro la Lazio: "Abbiamo giocato bene e ci siamo guadagnate i tre punti. Sono molto orgogliosa della squadra", le parole del portiere islandese. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 05 dicembre 2025 alle 16:41
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
