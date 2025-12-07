Gongola, e non può essere altrimenti, il tecnico dell'Inter Women Gianpiero Piovani dopo la rotonda vittoria delle sue ragazze capaci di imporsi sul Genoa Women con un perentorio 5-0. Questo il suo commento del match ai microfoni di Inter TV: "Avevo detto alle ragazze che, se volevamo dare valore alla vittoria di Roma, oggi dovevamo fare una grande prestazione e soprattutto vincere. E così è stato. In tempi non sospetti avevo spiegato che il nostro campionato sarebbe iniziato oggi contro il Genoa, perché recuperavamo tre o quattro giocatrici importanti che infatti sono entrate. In realtà lo avevamo già iniziato due settimane fa, con la vittoria sulla Lazio a Roma: avevamo fatto una bellissima prestazione. Sono felice per le ragazze, perché se lo meritano per ciò che stanno dando negli allenamenti, per come si comportano e per l’atteggiamento. La vittoria di oggi è un premio per loro e ci serve soprattutto per dare morale e per mandare un segnale sia a noi stesse sia alle altre squadre. Anche nelle ultime tre partite, includendo l’Häcken, non abbiamo preso gol: questo è un punto a nostro favore. Abbiamo anche segnato molto, e questo è un buon segnale per il futuro".

Piovani si rallegra anche di avere una rosa finalmente corposa dopo diverse settimane difficili: "C’è stato un periodo in cui dovevamo giocare quattro o cinque partite consecutive ogni tre giorni ed eravamo un po’ corte numericamente. Ma sapevo che questa squadra è forte: ci siamo ricompattate e oggi abbiamo recuperato anche due o tre giocatrici che hanno dato un contributo. Abbiamo dato minutaggio a tutte, e questo ci servirà per preparare il derby della prossima settimana. Oggi abbiamo fatto una bellissima prestazione e dobbiamo ripartire dalle ultime tre gare, portando avanti questo percorso. Il lavoro rimane la cosa primaria: lavorare su noi stesse e sulle avversarie che andremo a incontrare. Se saremo brave arriveremo dove abbiamo fissato i nostri obiettivi; se saremo un po’ meno brave ci toglieremo comunque delle soddisfazioni, perché queste ragazze stanno dando davvero tanto nonostante le difficoltà del passato. Ora stiamo recuperando tutte, e questo è un grande vantaggio. Dobbiamo sempre scendere in campo per vincere, come fatto oggi. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo, ma serve grande umiltà e soprattutto quella cattiveria agonistica che oggi si è vista: quando abbiamo voluto segnare, lo abbiamo fatto, e abbiamo gestito bene il vantaggio. Sono dettagli che fanno la differenza".