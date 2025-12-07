L'Inter Women torna in campo dopo la sosta Nazionali e sfida il Genoa nella gara valida per l'8ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 12:30 all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Sebastian De La Fuente:

INTER (3-4-2-1): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 16 Tomasevic, 27 Csiszar, 18 Glionna; 10 Magull, 8 Vilhjalmsdottir; 31 Wullaert. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 11 Van Djik, 14 Robustellini, 20 Detruyer, 22 Schough, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

GENOA (4-3-3): 21 Forcinella; 23 Vigilucci, 2 Lipman, 20 Giles, 17 Acuti; 4 Bettalli, 19 Hilaj, 10 Cinotti; 27 Monterubbiano, 13 Bahr, 45 Massa. A disposizione: 1 Marchetti, 33 Korenciova, 5 Abate, 8 Cuschieri, 9 Sondergaard, 14 Ferrara, 16 Curraji, 22 Bargi, 28 Parolo, 30 Giacobbo, 44 Mele, 74 Lucafo. Coach: Sebastian De La Fuente

Arbitro: Poli

Assistenti: Marchese-Montanelli

Quarto Ufficiale: Barbetti