Maša Tomašević, centrocampista dell'Inter Women e della nazionale montenegrina. è stata protagonista dell'ultima puntata di 'On Board Women' su DAZN. Nel corso dell’intervista, Tomasevic ha raccontato i suoi trascorsi in patria al Buducnost di Podgorica: "Ho giocato tre anni lì, segnando più di 100 gol, nell'ultima stagione abbiamo vinto il campionato. Ho tantissimi bei ricordi. Il Buducnost è stato il mio primo club professionistico, prima ho giocato in altre due squadre, il Danilograd e il Mladost, ma i miei ricordi più belli sono quelli con il Buducnost".