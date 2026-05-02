Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Abbiamo discusso della partita sbagliata con l’Inter, di qualche atteggiamento non positivo. Si vede che non siamo riusciti a superare questo ostacolo. Ma da persone oneste e mature abbiamo capito gli errori e dobbiamo ripartire. Dobbiamo farlo per onorare al meglio questa stagione, questi dieci mesi di lavoro intensi in cui le ragazze hanno dato tutto. Chi scenderà in campo, chi sarà in panchina, io e i miei collaboratori dovremo dimostrare di meritare la riconferma o meno”.