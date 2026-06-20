Intervistato da AfricaFoot a poche ore dal fischio d'inizio del match tra Germania e Costa D'Avorio, l'ex difensore della Nazionale ivoriana Arthur Boka ha professato fiducia nei confronti degli uomini di Emerse Faé contro i più quotati avversari teutonici: “Nonostante l'assenza di Elye Wahi, le nostre opzioni offensive rimangono ampie e varie. In avanti abbiamo giocatori come Oumar Diakité, Evan Guessand e Ange-Yoan Bonny che non vedono l'ora di tornare in campo. Ognuno di loro apporta una soluzione tattica diversa. La Germania gioca con una linea difensiva molto alta. Contro un sistema del genere, se si manda un giocatore a scattare alle spalle della difesa, ci si espone alla loro trappola del fuorigioco. La Germania ha segnato sette gol nella prima partita, ma ne ha subito uno contro Curaçao e ha mostrato alcune disattenzioni difensive. Se giochiamo il nostro calcio senza inibizioni, possiamo ottenere una grande vittoria. Mi aspetto una partita molto combattuta e tattica, e prevedo un pareggio per 1-1".