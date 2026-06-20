Manca poco al fischio d'inizio di Olanda-Svezia, seconda giornata per le due formazioni: gli Orange reduci dal 2-2 con il coriaceo Giappone, Svezia a valanga (5-1) sulla Tunisia. In palio il pass per i sedicesimi: ci sono le formazioni ufficiali e per Denzel Dumfries è ancora partenza dall'inizio. L'interista giocherà dal primo minuto sulla corsia di destra di difesa, Van Hecke e Van Dijk centrali, Van De Ven sulla corsia opposta. Gravenberch, Reijnders, De Jong a centrocampo; in attacco il trio formato da Malen, Brobbey, Gakpo.

La Svezia invece risponde con il 3-5-2 formato da Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak. Fischio d'inizio alle ore 19.00.