Yanis Massolin, acquistato dall'Inter a gennaio e lasciato a Modena, dove giocava, fino al termine della stagione, saluta la sua ex squadra. E' tempo di abbracciare il nerazzurro (partirà in ritiro con la squadra) e sui social ha lasciato un lungo messaggio per la squadra che lo ha accolto e fatto crescere: "Desidero ringraziare di cuore il Modena FC per questa esperienza. Grazie ai tifosi per il sostegno, l’affetto e la passione dimostrati durante tutto il mio percorso.

Un enorme grazie ai miei compagni di squadra per l’accoglienza, la fiducia e per avermi fatto sentire parte del gruppo fin dal primo giorno. È stato un privilegio condividere lo spogliatoio con persone straordinarie.

Un ringraziamento speciale alla famiglia Rivetti e alla dirigenza sportiva per aver creduto in me, per la fiducia che mi hanno accordato e per avermi dato l’opportunità di indossare questa maglia.

Grazie anche a tutto lo staff per il lavoro, la professionalità e il supporto dimostrati ogni giorno. Porterò sempre con me dei bellissimi ricordi di questa esperienza. Auguro al club il meglio per il futuro.

Grazie di cuore.



MASSO".