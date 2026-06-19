Oltre a raccontare del suo incontro con RedBird, il gruppo proprietario della sua squadra del cuore, il Milan, Danilo Gallinari, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla del suo presente ma anche dei Mondiali in corso negli Stati Uniti, rivelando la sua amarezza per l'eliminazione dell'Italia: "Senza gli Azzurri è un mondiale triste, quella partita in Bosnia è stata terribile. L'ho vista in tv: Moise Kean aveva segnato un bel gol e tutto sembrava andare bene. La verità è che, se il mio amico Alessandro Bastoni non avesse fatto quel fallo, qui al Mondiale ci saremmo anche noi. E sarebbe tutto diverso, come nel 1994, quando gli italiani negli Stati Uniti impazzivano per Baggio e per la Nazionale”.

Chi vincerà?

“I Paesi Bassi, anche se io tifo Curaçao. Certo, altre squadre mi impressionano, la Spagna è fortissima e io sono un tifoso di Messi da sempre”.

Danilo, da ex giocatore dei Knicks, che effetto ha fatto questo titolo NBA a New York?

“Bellissimo. Io sono tifoso soprattutto di Denver perché ho giocato lì per sette anni ma è bellissimo che sia andata così. Ricordo ancora lo shock il giorno in cui mi hanno ceduto ai Nuggets: mi sono accorto che in città tutti i ristoranti chiudevano alle nove di sera. A New York andava un po’ diversamente...”.