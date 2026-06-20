C'è un altro club che ha mosso passi concreti per il giovane esterno dell'Inter U23 Issiaka Kamaté: l'ultima novità riportata da Matteo Moretto è l'inserimento deciso del Granada, formazione della Segunda Division spagnola, reduce da un'annata deludente chiusa con una modesta 14esima posizione in classifica. Gli andalusi hanno presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto per il ragazzo che nella scorsa stagione ha anche debuttato in prima squadra, agli ordini di Cristian Chivu, nella partita di Coppa Italia col Torino. Su Kamaté resta vivo anche l'interesse dei turchi del Kasimpasa, oltre ad alcuni club italiani.

El Granada ha presentado una oferta oficial de cesión con opción de compra por Issiaka Kamate, del Inter.



También el Kasımpaşa y algunos clubes italianos están interesados en él. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 20, 2026