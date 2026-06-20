Due sere fa l'Olimpia Milano ha festeggiato la vittoria dello Scudetto di basket vincendo Gara 4 a venezia e completando la serie finale sul 3-1. Un grande successo per le scarpette rosse, ma soprattutto per il loro coach, Peppe Poeta, il classico eroe per caso. Il Corriere della Sera paragona l'ex cestista a un altro vincente a Milano, Cristian Chivu: entrambi hanno conquistato l'Italia al loro primo tentativo su una panchina talmente blasonata e impegnativa, alla loro seconda esperienza a certi livelli.

Chivu è passato dal Parma all’Inter in un momento delicatissimo della società nerazzurra. Poeta da Brescia a Milano ritrovandosi capo allenatore a stagione avviata grazie alle dimissioni choc di Ettore Messina, l’allenatore italiano più vincente, con vista panoramica addirittura sulla NBA dove è stimatissimo. E poco importa che il coach dell'Olimpia sia tifoso della Juventus. La storia è riuscito a farla a Milano.