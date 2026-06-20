La vice premier del Western Australia e ministra dello sport Rita Saffioti ha presentato l'iniziativa che porterà fra poco più di un mese a Perth quattro squadre italiane, ovvero Inter, Milan, Juventus e Palermo, nella metropoli australiana nel corso di un'intervista rilasciata a SBS Sports: "È un’occasione per scrivere la storia. Un evento così non succederà mai più, quindi è davvero un’occasione per festeggiare il calcio italiano. Dopo avere ospitato tante squadre inglesi negli anni, sarà per noi un orgoglio poter portare qui in Australia per la prima volta l'Inter e la Juventus. Sono arrivati qui per la promozione due leggende nerazzurre come Javier Zanetti e Christian Vieri. Siamo a un solo volo di distanza dall’Europa. In particolare per le amichevoli o per le qualificazioni, è più che logico che il Western Australia abbia un ruolo importante".

In Western Australia è boom per il calcio

Saffioti sottolinea come nel suo enorme Stato il calcio abbia guadagnato in popolarità: "Abbiamo assistito a un incredibile aumento della partecipazione, in particolare nel calcio femminile, dove, nel Western Australia, abbiamo registrato, credo, un aumento del 30 o 40% da quando le Matildas (la Nazionale australiana femminile, ndr) hanno partecipato alla Coppa del Mondo femminile. Siamo una società molto multiculturale e proveniamo da contesti molto diversi e come sappiamo, il calcio è lo sport più diffuso al mondo, è lo sport preferito da molte nazioni diverse. E naturalmente, in WA abbiamo una comunità inglese molto numerosa che ama il calcio, come ben sappiamo".