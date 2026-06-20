L'addio di Stefan De Vrij all'Inter è oggi sempre più probabile. "L'olandese, dopo gli interessamenti del Benfica e di un club saudita, non è rimasto insensibile al corteggiamento del Panathinaikos", altro club che si è inserito nel corteggiamento al difensore centrale e ha seriamente tentato il giocatore con un'offerta per un biennale da 3 milioni di euro.

"In nerazzurro, evidentemente, sta bene", fa sapere il Corriere dello Sport che però spiega: "Tuttavia, per proseguire dovrebbe accettare una corposa decurtazione dell’ingaggio. E, in ogni caso, andrebbe a guadagnare meno di quanto offerto dalla squadra greca. Una decisione dovrebbe essere imminente. Marotta e Ausilio sono perfettamente al corrente della situazione e si sono già attrezzati. Nel senso che un’alternativa alla permanenza di De Vrij è stata già individuata".