La Lega Serie B accoglie con grande soddisfazione la notizia dell’ingresso della Serie A Women in European Leagues, l’associazione che riunisce le principali leghe di calcio professionistiche europee. Lo riferisce la stessa Lega B in una nota ufficiale.

Il Presidente Paolo Bedin, a nome di tutta la Lega Serie B, rivolge le più sincere congratulazioni alla Presidente Federica Cappelletti e al Segretario Divisione Serie A Femminile Professionistica Francesca Sanzone per questo importante traguardo.

L’ingresso della Serie A Women in European Leagues contribuirà a rafforzare il dialogo tra le diverse realtà europee, favorendo la condivisione di competenze, progettualità e buone pratiche a beneficio della crescita dell’intero movimento calcistico.

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 19:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione