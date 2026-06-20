Nella notte italiana non ha giocato solo la Turchia di Hakan Calhanoglu, sconfitta all'alba dal Paraguay per 1-0 con un gol in avvio di Matias Galarza ed eliminata dal Mondiale. Nelle due partite precedenti a sorridere sono stati Marocco e Brasile, che hanno fatto la loro parte e volano verso la qualificazione al prossimo turno. I nordafricani hanno valorizzato al massimo il destro sotto la traversa di Ismael Saibari al 2', resistendo ai vani tentativi della Scozia di recuperare il risultato.

Bene anche il Brasile di Carlo Ancelotti, che dopo il deludente esordio proprio contro il Marocco ha sfoderato la propria forza d'urto offensiva contro il malcapitato Haiti, uscito sconfitto per 3-0 grazie alla doppietta di Matheus Cunha nel primo tempo e al solito gol di Vinicius Jr. all'inizio della ripresa. In mezzo, due reti annullate per fuorigioco.