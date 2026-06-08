Prima di partire per la Svezia, dove domani l'Italia femminile affronterà le scandinave nell'ultima gara del Gruppo 1 di qualificazione ai Mondiali, Andrea Soncin, CT delle Azzurre, parla in conferenza stampa anche della titolarità di Elisa Bartoli, difensora dell'Inter, nel corso del precedente incontro con la Serbia: "Intuizione vincente? Più che intuizione è il frutto del monitoraggio e del rapporto stretto con i club. Le porte della Nazionale sono sempre aperte a tutte, noi come staff cerchiamo di creare la miglior rosa possibile per vincere. Lei ha trovato continuità in campo, che però da sola non basta, ma soprattutto di prestazioni e contro la Serbia ha fatto un'ottima partita, ha portato quella leadership e personalità che le era stata richiesta, ancor prima che le questioni tattiche e tecniche. Per quanto riguarda domani le valutazioni sono ancora in corso e abbiamo ancora qualche allenamento per sciogliere i dubbi”.